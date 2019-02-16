Son Dakika Haberleri: Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor

Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor

1 saat önce

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.

Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili'ne demirledi.


Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.


Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Marmara Denizi, Güncel
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