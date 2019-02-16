Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor
1 saat önce
Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.
Marmara Denizi
'nde iki gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa
Sahili'ne demirledi.
Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: AA
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