Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor
52 dakika önce
Marmara Denizi'nde üç gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.
Marmara Denizi
'nde üç gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa
Sahili'ne demirledi.
Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:03 Kaynak: AA
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