Son Dakika Haberleri: Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor

Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor

52 dakika önce

Marmara Denizi'nde üç gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.

Marmara'da Poyraz Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Marmara Denizi'nde üç gündür etkili olan şiddetli poyraz, deniz ulaşımını zorlaştırıyor.


Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa Sahili'ne demirledi.


Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.


Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdürecek olan poyraza karşı vatandaşları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Marmara Denizi, Güncel
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