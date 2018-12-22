Son Dakika Haberleri: Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi

Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi

2 saat önce

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi, System.String[]
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.


Tekirdağ açıklarında, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesinin ardından, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti.


Şilep ve tankerler, Süleymanpaşa ve Şarköy sahilinden demir alarak limanlardan ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.


Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Tekirdağ, yarın yağışın etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:15 Kaynak: AA

Şarköy, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Marmara Denizi, Güncel
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