Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.



Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesinin ardından, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker yollarına devam etti.



Şilep ve tankerler, Süleymanpaşa ve Şarköy sahilinden demir alarak limanlarından ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.



Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yarın yağışın etkili olması bekleniyor.

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