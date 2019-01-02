Son Dakika Haberleri: Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi

Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi

1 saat önce

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Marmara'da Poyraz Etkisini Yitirdi, System.String[]
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.


Tekirdağ açıklarında, dün saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından, Süleymanpaşa sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker yollarına devam etti.


Şilep ve tankerler, Süleymanpaşa sahilinden demir alarak limanlardan ayrılırken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.


Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da, cuma günü ve hafta sonu kar yağışının etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Marmara Denizi, Güncel
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