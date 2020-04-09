Marmara'da poyraz etkisinin kaybetti - Son Dakika

Poyraz nedeniyle çıkamayan küçük tekne balıkçılarının da havanın düzelmesiyle bugün denize açılacağı belirtildi.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, hava koşullarının düzelmesiyle denize açıldı.

TEKİRDAĞ (AA) Marmara Denizi 'nde şiddetli poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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