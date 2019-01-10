Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sağanak Bekleniyor

Marmara'da Sağanak Bekleniyor

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'da Sağanak Bekleniyor, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Parçalı çok bulutlu, genelinin aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına (60-80 km/s) şeklinde esmesi beklenen bölgede, kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Güncel
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