Marmara'da sağanak bekleniyor
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:28 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu ( Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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