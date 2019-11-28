Marmara'da sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yarından itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.