Marmara'da sardalya bolluğu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor.

Tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, hale sabah saatlerinde 3 bin kasa sardalya ile döndü.

Hal sorumlusu Özcan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık halinde kasası 125-150 liradan işlem gören 1550 kasa sardalyanın kilogram fiyatının tezgahlarda 10-15 liraya kadar düştüğünü bildirdi.

Ateş, 1450 kasa sardalyanın ise tırlarla başta Bursa ve İzmir olmak üzere çevredeki büyükşehirlere sevk edildiğini aktardı.

Halde komisyonculuk yapan Emin Gürer de av sezonunun bol miktarda sardalya ile başladığını söyledi.

Gürer, "Çok yakında palamudun da bol olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sardalyayı bol bol yemelerini tavsiye ediyoruz. Şu anda hamsi biraz zayıf duruyor fakat palamut ve sardalyadan bayağı ümitliyiz." dedi.

Balıkçı esnafından Fethi Acemliler ise av sezonu açılışı öncesi kilogramı 50 lira olan sardalyanın fiyatının bugün 10-15 liraya kadar düştüğünü ifade etti.