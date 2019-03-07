Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Artacak

Marmara'da Sıcaklık Artacak

55 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 4-6 derece üstüne çıkması öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 4-6 derece üstüne çıkması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Sıcak havanın etkisi altına girmesi tahmin edilen bölgede sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artması, mevsim normallerinin 4-6 derece üstüne çıkması öngörülüyor.

Sıcaklıkların bölgenin kuzey kıyı kesimlerde ise yer yer 5-8 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Bölge genelinin yarından itibaren mevsime göre sıcak havadan etkilenmesi, günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul'da 18, Edirne'de 22, Kırklareli 20, Tekirdağ 16, Kocaeli 20, Sakarya 21 ve Yalova'da 19 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:25 Kaynak: AA

İstanbul, Marmara Bölgesi, Güncel
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