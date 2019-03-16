Marmara'da Sıcaklık Artacak
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:32 Kaynak: AA
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