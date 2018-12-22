Marmara'da Sıcaklık Artıyor
4 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölge genelinde pus ile yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:44 Kaynak: AA
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