Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Artıyor

Marmara'da Sıcaklık Artıyor

4 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölge genelinde pus ile yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:44 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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