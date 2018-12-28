Son Dakika Haberleri: Marmara'da Hava Isınıyor

Marmara'da Hava Isınıyor

2 saat önce

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Marmara'da Hava Isınıyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin parçalı, doğusunun ise yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgenin doğu kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:41 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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