Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Artıyor

Marmara'da Sıcaklık Artıyor

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde İstanbul, öğle saatlerine kadar Kocaeli, Yalova akşam saatlerine kadar ise Sakarya çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:31 Kaynak: AA

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