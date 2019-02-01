Marmara'da Sıcaklık Artıyor
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah
saatlerinde İstanbul
, öğle saatlerine kadar Kocaeli
, Yalova
akşam saatlerine kadar ise Sakarya
çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Güney
ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:31 Kaynak: AA
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