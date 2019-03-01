Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Artıyor

Marmara'da Sıcaklık Artıyor

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:23 Kaynak: AA

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