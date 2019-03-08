Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Artıyor

Marmara'da Sıcaklık Artıyor

55 dakika önce

Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin batısında yer yer sis ve pus beklenirken hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın bölgede güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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