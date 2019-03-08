Marmara'da Sıcaklık Artıyor
55 dakika önce
Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Marmara Bölgesi
genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgenin batısında yer yer sis ve pus beklenirken hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.
Rüzgarın bölgede güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: AA
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