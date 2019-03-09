Marmara'da Sıcaklık Artıyor
11 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği bölgede, yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:24 Kaynak: AA
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