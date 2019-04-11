Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Artıyor

Marmara'da Sıcaklık Artıyor

43 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece, bölgenin geri kalanı ise akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Güncel
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