Marmara'da Sıcaklık Artıyor
43 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak. Sakarya
, Edirne
ve Kırklareli
çevrelerinde gece, bölgenin geri kalanı ise akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.
Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti
Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı
Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece İddialarına İlişkin 4 İsim Sayıp AK Parti'yi Suçladı
YSK'nın KHK'li Başkanlara Mazbata Vermeme Kararına HDP'den Tepki Geldi