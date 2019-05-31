Marmara'da sıcaklık artıyor
40 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:17 Kaynak: AA
'nde hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinde Edirne
ve Kırklareli
çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken bölgede sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgarın kuzeybatı, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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