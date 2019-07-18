Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Marmara'da sıcaklık artıyor

3 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık artıyor, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin batısının az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların öğle saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Bölgede, sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Marmara Bölgesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 8 ile son dakika uyarısı! Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:57:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]