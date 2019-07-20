Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık artıyor
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Marmara'da sıcaklık artıyor

33 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.
Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:14 Kaynak: AA
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