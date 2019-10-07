Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık artıyor
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Marmara'da sıcaklık artıyor

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu ile zamanla genelinde sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:06 Kaynak: AA
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