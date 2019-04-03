Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Azalacak

Marmara'da Sıcaklık Azalacak

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Kırklareli'nin kuzey kıyı kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede sıcaklık 1 ila 3 derece azalırken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/saat) esmesi öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:40 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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