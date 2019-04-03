Marmara'da Sıcaklık Azalacak
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı, zamanla çok bulutlu hava hakim olacak.
Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ
ve Kırklareli
'nin kuzey kıyı kesimleri, İstanbul
'un kuzeyi, Kocaeli
ve Sakarya
çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak bekleniyor.
Bölgede sıcaklık 1 ila 3 derece azalırken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/saat) esmesi öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:40 Kaynak: AA
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