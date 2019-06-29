Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık azalıyor
Son Dakika Güncel Haber

Marmara'da sıcaklık azalıyor

34 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık azalıyor, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.
Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi öngörülürken ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Kocaeli, Marmara Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu Hırsız, çaldığı tavukları polise satmaya çalışırken yakalandı Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık azalıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]