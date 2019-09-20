Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık azalıyor
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Marmara'da sıcaklık azalıyor

1 saat önce

Marmara Bölgesinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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Marmara Bölgesinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sabahtan itibaren aralıklı sağanak beklenen bölgede yağışın; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölge genelinde sıcaklığın 2 ila 4 derece azalması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kocaeli, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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