Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
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Marmara'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede, yer yer pus ve sis beklenirken sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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Meteorolojiden sis ve pus uyarısı
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