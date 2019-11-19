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Marmara'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede, yer yer pus ve sis beklenirken sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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