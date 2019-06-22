Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek
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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.
Sabah Kırklareli, öğle saatlerinde Edirne ile Sakarya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi, Güncel
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