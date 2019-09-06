Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek
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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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