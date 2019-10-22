Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Son Dakika Ekonomi Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

39 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Marmara Bölgesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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