Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
39 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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