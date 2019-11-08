Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
7 saat önce
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:52 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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