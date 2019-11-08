Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Son Dakika Güncel Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

7 saat önce

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Türkiye'ye veda eden Eda, duygusal anlar yaşadı
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]