Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Yükseliyor

Marmara'da Sıcaklık Yükseliyor

1 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da Sıcaklık Yükseliyor, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşam ve gece saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.

Sabah, bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor 6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:26:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklık Yükseliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]