Marmara'da Sıcaklık Yükseliyor
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Akşam ve gece saatlerinde Tekirdağ
çevreleri ile doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Sabah
, bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:29 Kaynak: AA
Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu