Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklıklar Artacak

Marmara'da Sıcaklıklar Artacak

13 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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