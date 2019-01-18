Marmara'da Sıcaklıklar Artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.



Yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.



Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.

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