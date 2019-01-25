Marmara'da Sıcaklıklar Artacak

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısında öğle saatlerinden itibaren, doğusunda ise gece saatlerinde olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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