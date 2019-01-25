Marmara'da sıcaklıklar artacak
3 saat önce
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02
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