Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı

1 saat önce

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı, System.String[]
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:19 

Bitlis, Van, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta Memuruna Tokat Atan Eski Zabıta Daire Başkanı, "Olay Kurgulandı" Deyip Medyayı Suçladı Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar

Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]