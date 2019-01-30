Marmara'da sıcaklıklar artıyor, Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı
1 saat önce
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Meteoroloji Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
için buzlanma ve çığ uyarısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:19
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