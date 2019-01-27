Son Dakika Haberleri: Marmara'da sıcaklıklar düşecek, Doğu'da yağış sürecek

Marmara'da sıcaklıklar düşecek, Doğu'da yağış sürecek

27 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin sıcaklığında düşüş, kuzey ve doğu kesimlerin yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Marmara'da sıcaklıklar düşecek, Doğu'da yağış sürecek, System.String[]
Marmara Bölgesi'nin sıcaklığında düşüş, kuzey ve doğu kesimlerin yağmurlu geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:53 

Marmara Bölgesi, Ekonomi
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