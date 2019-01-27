Marmara'da sıcaklıklar düşecek, Doğu'da yağış sürecek
27 dakika önce
Marmara Bölgesi'nin sıcaklığında düşüş, kuzey ve doğu kesimlerin yağmurlu geçmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nin sıcaklığında düşüş, kuzey ve doğu kesimlerin yağmurlu geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:53
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