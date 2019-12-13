Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:28 Kaynak: AA
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