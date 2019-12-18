Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Son Dakika

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

7 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin batısı parçalı zamanla az bulutlu geçecek.

Bölgenin diğer yerlerinde az bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde ise yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Trakya'da gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sisin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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