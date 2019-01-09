Son Dakika Haberleri: Marmara'da Sıcaklıklar Yükseliyor

Marmara'da Sıcaklıklar Yükseliyor

28 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da Sıcaklıklar Yükseliyor, System.String[]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge parçalı, zamanla çok bulutlu geçecek.

Akşam saatlerinden sonra batı, gece saatlerinden sonra ise genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen bölgede, buzlanma ve don görülecek.

Bölgede hava sıcaklıkları 3 ila 6 derece artarken, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren güneydoğu (keşişleme) yönlerden kuvvetli (30-60 km/s), gece saatlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan buzlanma, don ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:30 Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel
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