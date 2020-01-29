Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor - Son Dakika

Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak öngörülürken sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi
Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 16:23:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]