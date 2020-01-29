Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor - Son Dakika

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Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor
6 saat önce
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak öngörülürken sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
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