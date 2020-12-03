Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olması bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.