Son Dakika Haberleri: Marmara'da toplu sünnet şöleni
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Marmara'da toplu sünnet şöleni

19 dakika önce

Marmara Belediye Başkanlığı ile Marmara İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Marmara'da toplu sünnet şöleni, System.String[]

Marmara Belediye Başkanlığı ile Marmara İlçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonuyla toplu sünnet şöleni düzenlendi. Toplu sünnet şöleninde 36 çocuk sünnet edildi.


Toplu sünnet şöleni için Marmara Belediye Başkanlığına 36 çocuğun aileleri başvuruda bulunurken, çocuklardan 16'sı Marmara Devlet Hastanesinde, 20 çocuk ise Bandırma Devlet Hastanesinde sünnet edildi. Sünnet şölenine emekleri geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sünnet çocuklarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Aksoy, şölene katılan çocukların velilerine de evlatlarının damatlıklarını görmeleri temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Bandırma, Marmara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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