Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli
25 dakika önce
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Marmara Denizi
'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa
sahiline demirledi.
Balıkçıları da olumsuz etkileyen poyraz nedeniyle tekneler de denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olası olumsuzluklara karşı uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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