Son Dakika Haberleri: Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli

Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli

25 dakika önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli, System.String[]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Balıkçıları da olumsuz etkileyen poyraz nedeniyle tekneler de denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Sabah, Marmara Denizi, Güncel
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