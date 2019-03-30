Son Dakika Haberleri: Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli - Tekirdağ

Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli - Tekirdağ

1 saat önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Bu arada balıkçılar da olumsuz hava şartlarından etkilendi. Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceği, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlara ve balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:34 Kaynak: AA

Sabah, Marmara Denizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli - Tekirdağ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]