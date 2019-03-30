Marmara'da Ulaşıma Poyraz Engeli - Tekirdağ
1 saat önce
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Marmara Denizi
'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa
sahiline demirledi.
Bu arada balıkçılar da olumsuz hava şartlarından etkilendi. Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceği, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlara ve balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:34 Kaynak: AA
Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor