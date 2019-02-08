Marmara'da Yağış
1 saat önce
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Tekirdağ ve İstanbul'da aralıklı yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
'nin doğusu ile Tekirdağ
ve İstanbul
'da aralıklı yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve İstanbul'da aralıklı yağmur bekleniyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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