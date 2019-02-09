Son Dakika Haberleri: Marmara'da Yağış

Marmara'da Yağış

49 dakika önce

Marmara Bölgesinin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Marmara'da Yağış, System.String[]
Marmara Bölgesinin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında geçecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden, orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:40 Kaynak: AA

Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı

Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 10:29:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara'da Yağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]