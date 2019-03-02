Marmara'da Yağış
42 dakika önce
Marmara Bölgesi'nin batısı ile Sakarya çevrelerinde yer yer hafif sağanak bekleniyor.
Marmara Bölgesi
'nin batısı ile Sakarya
çevrelerinde yer yer hafif sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Sakarya çevrelerinde yer yer hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinde kuzeybatı (karayel) sonrasında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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