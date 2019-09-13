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Marmara'da yağış

19 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara'da yağış, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üstünde seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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