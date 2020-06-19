Marmara'da yağış etkili oldu - Son Dakika

Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağış, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve pek çok pek çok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur. İstanbul'a beklenen yağış geldi. Pek çok ilçede su baskınları yaşandı. Üsküdar'da Harem Sahil yolunu su bastı. Araçta trafikte ilerlemekte zorlandı. Eminönün'de trafik kilitlendi.

Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Göle dönen caddede sular dükkanlara kadar girdi. Tuzla'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle alt geçidi su bastı. Araçlar suda mahsur kaldı.

TEKİRDAĞ

SU BASAN CADDEDE KAYIKLA GEZDİ

İstanbul'da durum böyleyken çevre illerde de yağış etkisini gösterdi. Tekirdağ'ın Şarköy'de bu ilginç görüntü yansıdı kameralar. Bir vatandaş, yağışı eğlenceye çevirip denizle birleşen caddede kayıkla gezdi.

KOCAELİ

D-100 KARAYOLU SULAR ALTINA KALDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında D-100 karayolunu su bastı. Trafik durma noktasına geldi.

YALOVA

YÜZLERCE İŞYERİNİ SU BASTI

Yaklaşık 1 saat boyunca durmaksızın yağan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yüzlerce işyerini su bastı.

(İHA)